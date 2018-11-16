Звезду «Физрука» госпитализировали с ножевым ранением

Снимавшегося в сериале «Физрук» актера Юрия Катаева госпитализировали с ножевым ранением, передает телеканал «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

Известно, что резаную рану плеча Катаев получил в своей квартире в Алексеевском районе. По свидетельствам осведомленных источников, с ножом на Катаева напала собственная жена.

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Медики оказывают актеру необходимую помощь, от подачи заявления в полицию Юрий Катаев отказался.

Ранее в Москве с ножевым ранением был госпитализирован поэт Иван Жданов. Он утверждал, что получил рану в ссоре с коллегой Виктором Куллэ, однако позже выяснилось, что травму ягодицы Жданов причинил себе самостоятельно.