Скончался «русский Хендрикс»

В возрасте 63 лет умер российский гитарист-виртуоз Иван Смирнов. Об этом в своем фейсбуке написал музыкант и создатель компании Music Box Андрей Большаков.

«Родные мои! Сегодня отошел к Господу один из лучших гитаристов России — Иван Смирнов», — написал Большаков.

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На сайте kp.ru добавили, что, по словам друзей музыканта, его смерть была «внезапной».

Отмечается, что днем 15 ноября Смирнов почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер.

Смирнов родился в Москве и учился играть на гитаре и фортепиано. Он начинал свою карьеру в группе, в которой играл вместе с известным гитаристом Владимиром Кузьминым. Также он играл в коллективах композитора Эдуарда Артемьева и в группе «Арсенал».

В издании отметили, что талант Смирнова часто сравнивали с дарованием знаменитого американского гитариста-виртуоза Джими Хендрикса.