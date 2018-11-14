Поклонники боятся за здоровье Олега Басилашвили

Поклонники народного артиста СССР и актера БДТ имени Товстоногова Олега Басилашвили обеспокоены состоянием его здоровья, передает «Пятый канал».

Причиной переживаний стало новое фото артиста, которое у себя в инстаграме опубликовал Игорь Верник. Он снялся с Басилашвили, посетившим праздник в честь 75-летия школы-студии МХАТ в Москве. «О. В. Басилашвили приехал из Питера на один день! Спасибо моим любимым педагогам, однокурсникам, студентам других курсов, в товариществе с которыми я провел четыре счастливейших года своей жизни!» — подписал снимок Верник.

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Подписчики Верника не могли не отметить, что на фото Басилашвили выглядит похудевшим и постаревшим. «Не верится что он так постарел», Время, время... дай Бог долгих лет», — пишут они.

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