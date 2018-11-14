Стэн Ли перед смертью придумал нового супергероя

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Сооснователь Marvel Comics Стэн Ли перед своей смертью придумал нового супергероя, передает TMZ. Об этом рассказала его дочь Джей Си.

По ее словам, они вместе с отцом работали над новым супергероем. Он получил имя Человек-грязь (Dirt Man).

Джей Си не стала раскрывать, какие способности имеет Человек-грязь и какая его роль в общем сюжете.

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При этом она пообещала, что продолжит развивать героя и он даже может появиться на экранах.

Стэн Ли умер 12 ноября в возрасте 95 лет.