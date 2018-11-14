Стэн Ли перед смертью придумал нового супергероя
Сооснователь Marvel Comics Стэн Ли перед своей смертью придумал нового супергероя, передает TMZ. Об этом рассказала его дочь Джей Си.
По ее словам, они вместе с отцом работали над новым супергероем. Он получил имя Человек-грязь (Dirt Man).
Джей Си не стала раскрывать, какие способности имеет Человек-грязь и какая его роль в общем сюжете.
Реклама
При этом она пообещала, что продолжит развивать героя и он даже может появиться на экранах.
Стэн Ли умер 12 ноября в возрасте 95 лет.