Серебренников пришел в суд в футболке с цитатой из Гоголя

Режиссер Кирилл Серебренников появился на суде в футболке с новой надписью, передает корреспондент «Газеты.Ru» из Мещанского суда Москвы.

На спину футболки нанесена надпись «Русь, чего ты хочешь от меня?» из произведения Николая Гоголя «Мертвые души».

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На минувшей неделе Серебренников приходил в суд в футболках со словами «Жги», «Всё утопить» и «Deus conservat omnia» (Бог хранит все).

В Мещанском суде продолжается допрос Серебренникова, который продолжает отвергать обвинения следствия в том, что он похитил бюджетные средства при реализации проекта «Платформа».

Следствие уверено, что Серебренников, а также экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Свою вину все, кроме давшей показания против других фигурантов экс-бухгалтера компании Нины Масляевой, отрицают.