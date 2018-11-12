Нил Янг раскритиковал Трампа за пожары в Калифорнии

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Канадский певец Нил Янг в открытом письме высказал резкую критику в адрес президента США Дональда Трампа в связи с пожарами в Калифорнии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист отметил, что люди стали уязвимы из-за изменений климата, частью которых являются экстремальные погодные катаклизмы и продолжительная засуха. Он подчеркнул, что Трамп не пытается должным образом решить эту проблему и игнорирует научные данные.

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«Представьте себе лидера, который отстраняется от науки, и заявляет, что эта сфера не должна быть частью принимаемых им решений от лица граждан. Представьте себе лидера, который больше заботится о своем собственном, удобном ему варианте, чем об интересах людей, во главе которых он стоит. Представьте себе негодного лидера. Теперь представьте достойного», — сказал Янг.

Ранее сообщалось, что при пожарах в Калифорнии от огня пострадали дома музыкантов Нила Янга и Робина Тика, а также актера Джерарда Батлера.