Чарли Шин сообщил о пропаже родителей при пожаре в Малибу

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Американский актер и лауреат премии «Золотой глобус» Чарли Шин сообщил о пропаже родителей во время пожара в Малибу (штат Калифорния). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что об этом актер проинформирую ночью 9 ноября. Журналистам удалось найти его родителей, Мартина и Джанет, которых эвакуировали из-за пожара. Отец актера подчеркнул, что речь идет о «самом ужасном» пожаре, свидетелем которого он стал за 48 лет жизни в Малибу.

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«… мы в порядке, мы на пляже Зума и, скорее всего, проведем эту ночь в машине», — сказал Мартин Шин.

Ранее сообщалось, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 20.