СМИ: Пьер Нарцисс подрался в Москве

Певец Пьер Нарцисс стал участником драки в баре в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в драке пострадал местный хулиган. Он написал на Нарцисса заявление в полицию, по словам мужчины, певец в состоянии алкогольного опьянения ударил его пивной кружкой по голове.

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Отмечается, что пострадавшего неоднократно доставляли в полицию за драки. Он утверждал, что Пьер Нарцисс забрал его телефон и сбежал, однако полиция позднее нашла телефон в баре.

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