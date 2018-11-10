Ахеджакова предложила эксперту Госдумы лишить ее звания вместе с Ефремовым

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Народная артистка России Лия Ахеджакова отреагировала на инициативу лишить Михаила Ефремова звания, передает НСН.

Артистка призвала депутата Вадима Манукяна не пиариться за чужой счет, а также напомнила, что не он давал актерам звание.

«Конечно, я поддерживаю Ефремова! Если и я Манукяну не угодна, то пусть и мое звание берет. Вообще его нужно судить за такие вещи. Что бы вот так пиариться за счет русских артистов», — сказала она.

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Ахеджакова также назвала возникшую ситуацию «ужасной гадостью».

Ранее член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, который ранее предложил лишить Ефремова почетного звания «Заслуженный артист России» за антироссийские высказывания, прокомментировал критику в свой адрес.