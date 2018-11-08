Автобус сбил мужа Елены Малышевой

В Москве госпитализирован супруг телеведущей Елены Малышевой, передает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД Москвы.

6 ноября Игоря Малышева сбил автобус. После осмотра врачи диагностировали у Малышева сотрясение мозга и ушибы.

Медики оказывают мужчине соответствующую помощь, в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.

В октябре в серьезное ДТП попал артист Стас Барецкий — пострадавшего шоумена пришлось извлекать из автомобиля при помощи спецтехники.