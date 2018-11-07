Умер Франсис Ле

Во Франции на 87-м году жизни умер композитор Франсис Ле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Ниццы Кристиана Эстрози.

Ле — лауреат премии «Оскар» за музыку к фильму «История любви», автор нескольких десятков саундтреков.

«С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны, в частности, музыкой из фильмов «Мужчина и женщина» и «История любви». Думаю о его семье и близких», — сказал Эстрози.

Причина смерти композитора не уточняется.