Сериал «Во все тяжкие» обзаведется двухчасовым фильмом по мотивам

Американский режиссер, продюсер и сценарист Винс Гиллиган работает над двухчасовым фильмом во вселенной сериала «Во все тяжкие». Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

В издании отметили, что в данный момент неизвестно, покажут ли фильм в кинотеатрах или он предназначен для телевидения. Неизвестно, будет ли кинолента приквелом (как сериал «Лучше звоните Солу») или продолжит историю сериала; также нет информации о том, кто снимется в главных ролях.

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Близкие к Гиллигану источники добавили, что он займет кресло исполнительного продюсера, напишет сценарий и, возможно, станет режиссером фильма.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Во все тяжкие» присоединился к «Миру Дикого запада».