Умерла Наталья Корчагина

Российская актриса Наталья Корчагина скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщает НСН.

По данным портала, прощание с Корчагиной состоится в МТЮЗе 8 ноября.

Как отмечается, причина смерти артистки пока неизвестна.

Наталья Корчагина родилась 24 июля 1948 года. С 1974 года она служила в МТЮЗе, в котором сыграла несколько десятков ролей. За свою карьеру она также снялась в сериалах «Моя прекрасная няня», «Интерны» и «Атлантида». В 2002 году Корчагина получила звание заслуженной артистки России.