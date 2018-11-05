Стинг рассказал, что может исполнить «Калинку»

Британский певец Стинг заявил, что может сыграть «Калинку». Об этом он сказал телеканалу «Звезда».

По словам исполнителя, он знает балалайку. Он добавил, что пока не планирует использовать ее на концертах, так как нужно потренироваться.

«Но «Калинку» я могу сыграть», — сказал Стинг.

Ранее Стинг потребовал убрать со своих концертов в России вип-зоны, заявив, что он хочет видеть нормальную публику. Певец настаивает на концерте в более демократичном формате. Стинг заявил, что, «если будут випы, он не будет работать».