Трамп-младший резко отозвался об Алеке Болдуине после его ареста

Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал актера Алека Болдуина, назвав его «мусором». Об этом сообщает New York Post.

Причиной для резкого высказывания послужил арест актера, связанный с тем, что он подрался за место на парковке. Кроме того, Болдуин регулярно пародирует президента США Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live.

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«Наверное, [ведущий CNN] Дон Лемон имел в виду Алека Болдуина, когда он сказал, что белые мужчины являются самой большой террористической угрозой», — написал Трамп-младший у себя в твиттере.

Ранее Болдуин заявил, что он не участвовал в драке за парковочное место.