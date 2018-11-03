Барбра Стрейзанд потребовала от СМИ не освещать работу Трампа

Американская певица Барбра Стрейзанд во время интервью каналу HBO возмутилась тем, что СМИ продолжают освещать деятельность президента США Дональда Трампа, сообщает Mediaite.

Стрейзанд рассказала, что политический климат в стране при нынешнем президенте мотивировал ее на написание музыки, в которых она выразила гнев и печаль «реальной жизни». После певица высказала возмущение тем, что журналисты продолжают писать о Трампе.

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«Однако у меня есть один вопрос... Почему мы все еще разрешаем СМИ показывать его [Дональда Трампа] по телевизору? », — сказала певица.

Ранее Барбра Стрейзанд бросила вызов Дональду Трампу.