Вышел трейлер нового сезона «Настоящего детектива»
Компания HBO опубликовала на YouTube первый полный трейлер третьего сезона телесериала «Настоящий детектив».
Главную роль в сериале исполнит Махершала Али. Он сыграет детектива из Арканзаса Уэйна Хейса, который будет вести расследование в сельской местности.
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В третьем сезоне главный герой будет расследовать преступление, связанное с исчезновением детей.
Ранее сообщалось, что первая серия нового сезона «Настоящего детектива» выйдет 13 января 2019 года.