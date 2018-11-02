Вышел трейлер нового сезона «Настоящего детектива»

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Компания HBO опубликовала на YouTube первый полный трейлер третьего сезона телесериала «Настоящий детектив».

Главную роль в сериале исполнит Махершала Али. Он сыграет детектива из Арканзаса Уэйна Хейса, который будет вести расследование в сельской местности.

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В третьем сезоне главный герой будет расследовать преступление, связанное с исчезновением детей.

Ранее сообщалось, что первая серия нового сезона «Настоящего детектива» выйдет 13 января 2019 года.