Вышел трейлер нового сезона «Настоящего детектива»

Компания HBO опубликовала на YouTube первый полный трейлер третьего сезона телесериала «Настоящий детектив».

Главную роль в сериале исполнит Махершала Али. Он сыграет детектива из Арканзаса Уэйна Хейса, который будет вести расследование в сельской местности.

Реклама

В третьем сезоне главный герой будет расследовать преступление, связанное с исчезновением детей.

Ранее сообщалось, что первая серия нового сезона «Настоящего детектива» выйдет 13 января 2019 года.