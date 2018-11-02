Гуф впервые прокомментировал свое избиение и рассказал о травмах

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) у себя в инстаграме впервые прокомментировал факт нападения на себя нескольких неизвестных людей.

Он подтвердил, что его действительно избили, у него сотрясение мозга и сломано ребро. Кто именно напал на рэпера, он не знает. «Это второй раз в жизни, когда мне пришлось обратиться в полицию. Первый был, когда у меня угнали скутер», — рассказал Долматов, пообещав, что в подробностях расскажет о случившемся в новом треке.

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Гуф также опубликовал стоп-кадр с камеры видеонаблюдения, попросив подписчиков помочь опознать нападавших.

Ранее сообщалось, что заявление Гуфа проверяет полиция.