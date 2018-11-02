The Beatles выпустили новый клип

Британская группа The Beatles выпустила клип на песню Glass Onion («Стеклянная луковица») с пластинки White Album, которая вышла 50 лет назад.

В клипе можно увидеть редкие фотографии музыкантов группы, которые сменяются анимацией. Над роликом работали участник The Beatkes Пол Маккартни и один из основателей художественного направления поп-арт британский художник Ричард Гамильтон.

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Юбилейное переиздание White Album выйдет 9 ноября.

Ранее сообщалось, что альбом The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band был признан самым популярным британским альбомом в истории.