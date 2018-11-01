Александр Градский стал отцом в четвертый раз в 69 лет

Гражданская супруга композитора и певца Александра Градского Марина Коташенко родила ему сына, сообщает «Стархит».

Избранница, которая младше Градского на 32 года, скрывала свою беременность от посторонних глаз, однако коллеги артиста знали о грядущем пополнении. «Когда я увидела Марину с животом, я была очень удивлена и счастлива тому, что он находится в потрясающей форме!» — делится победительница шоу «Голос» Александра Воробьева.

Сына Градского назвали Иваном, пара также воспитывает совместного 4-летнего сына Александра. Также у Градского есть двое взрослых детей: 37-летний Даниил и 32-летняя Мария.