Депутат попросил генпрокурора запретить рэп-концерты в России

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров написал письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил временно запретить рэп-концерты в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо депутата.

В своем письме Петров отметил, что «в среде рэп-музыки» чаще происходят «стычки, драки и иные противоправные действия». Также он рассказал, что в российском обществе в последнее время идет дискуссия о том, какое содержание может быть у популярных среди молодежи песен. По его мнению, многие рэп-композиции «открыто пропагандируют» суицид, наркоманию, экстремизм, сатанизм и революционные действия.

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«Прошу вас принять меры прокурорского реагирования в части проведения мероприятий по недопущению проведения псевдомузыкальных собраний и официальных концертов рэперов на территории России до момента нормализации ситуации в молодежной среде», — призвал Петров.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижнего Новгорода отменила пять концертов из-за нецензурных песен.