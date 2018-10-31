Супруги Обама экранизируют книгу Майкла Льюиса для Netflix
Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель приобрели права на экранизацию книги Майкла Льюиса «Пятый риск», сообщает Deadline.
Ожидается, что книга Льюиса может быть экранизирована четой для Netflix.
Книга представляет собой сборник интервью чиновников ряда департаментов Белого дома, рассказывающих о периоде между уходом администрации Обамы и началом президентского срока Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Барак и Мишель Обама займутся продюсированием фильмов для Netflix.