Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Черкасского

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Давида Черкасского? gthtlftn РИА «Новости»/.

«Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Украины, академик Академии телевидения, заслуженный артист Украины, талантливый мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский. Именно он подарил нам анимации «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ». Скорбим вместе с родными», — написал Порошенко.

Ранее сообщалось, что в возрасте 86 лет умер легендарный советский и украинский мультипликатор и художник Давид Черкасский. Давид Черкасский создал такие популярные советские мультфильмы, как «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ».