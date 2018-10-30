Обвинившая Джеффри Раша в домогательствах актриса рассказала о случившемся в суде

Австралийская актриса Эрин Джин Норвилл сообщила подробности истории с домогательствами обладателя «Оскара» Джеффри Раша в суде Сиднея, сообщает Associated Press.

Норвилл заявила, что Раш намеренно коснулся ее груди во время репетиции пьесы «Король Лир». Как сообщила актриса, это произошло в тот момент, когда ее героиня Корделия по сюжету лежала мертвая на земле. Джеффри Раш, игравший роль ее обезумевшего отца, гладил ее по груди и бедрам.

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«Это не могло было быть случайностью, потому что все происходило медленно и напряженно», — отметила актриса.

Эрин Норвилл добавила, что раньше такого не случалось. Во время сценической игры Раш касался только ее лица, иногда головы, плеч или рук.

Джеффри Раш обвинения в свой адрес не признал.

Ранее сообщалось, что Раш хочет завершить свою актерскую карьеру после обвинений в харассменте.