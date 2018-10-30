Фаррелл Уильямс пригрозил Дональду Трампу после митинга в Индиане

Музыкант Фаррелл Уильямс отреагировал на решение президента США Дональда Трампа включить его песню Happy перед очередным спичем всего через несколько часов после стрельбы в Питтсбурге.

Как пишет The Hollywood Reporter, разъяренный Уильямс обратился к Трампу с письмом от лица своего адвоката. «В день массового убийства 11 человек руками безумного «националиста» вы включаете его песню Happy («Счастливый» — англ.) толпе на политическом мероприятии в Индиане. Ничего «счастливого» в трагедии, случившейся в нашей стране нет, разрешения на использование этой песни вам не давали», — пишет юрист Говард Кинг.

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Кинг добавил, что Уильямс никогда не давал Трампу права публично исполнять или иным образом распространять его музыку и никогда не даст, а также пригрозил, что использование указанного выше трека без разрешения будет считаться нарушением авторского права.

Ранее семья Принса потребовала не исполнять его песню на митингах Трампа.