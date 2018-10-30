Умер Марат Арипов

В возрасте 83 лет скончался актер и режиссер, народный артист Таджикистана Марат Арипов, передает агентство «Азия-плюс» со ссылкой на минкульт страны.

Отмечается, что Арипов умер 29 октября в Душанбе на 84 году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Реклама

«…ушел из жизни народный артист Таджикистана, киноактер и режиссер фильмов, ставших гордостью таджикского кинематографа, Марат Арипов», — сообщает агентство.

Арипов стал самым молодым заслуженным артистом страны, получив это звание в 21 год. Наиболее известной его работой является роль Рудаки, одного из основоположников персидской и таджикской литературы, в фильме «Судьба поэта». Также он сыграл в картинах «Муаллим», «Пятеро из Ферганы», «Знамя кузнеца» и др.