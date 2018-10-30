Зои Кравиц рассказала о случае харассмента в своей жизни

Американская актриса и модель Зои Кравиц рассказала о случае сексуальных домогательств в ее жизни. Об этом сообщает Huffington Post.

По словам Кравиц, она снималась в одном фильме в возрасте 19-20 лет, и подверглась приставаниям со стороны режиссера. Актриса рассказала, что режиссер неоднократно к ней прикасался и присылал пройти в свой фургон.

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При этом Зои Кравиц высказалась в поддержку обвиненного в сексуальных домогательствах комика Билла Косби.

Ранее сообщалось, что Google уволил 48 сотрудников из-за обвинений в домогательствах.