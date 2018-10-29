Автор хитов Орбакайте и Лепса разбился в Подмосковье

Автор песен ряда российских эстрадных артистов Владимир Бородин погиб в автомобильной аварии в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщил его коллега Николай Бирюков.

Он рассказал, что инцидент случился ночью в понедельник, 29 октября.

«Сын Владимира и невестка находятся в тяжелом состоянии в больнице», — написал Бирюков.

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Он подчеркнул, что им требуется помощь.

Также он рассказал, что композитора похоронят на кладбище в городе Домодедово. Дата и время похорон будут названы позднее.

Бородин написал ряд песен, которые в 90-е и 2000-е пели известные эстрадные артисты. Среди них — «Ангел- хранитель» (исполнила Кристина Орбакайте), «До станции Зима» (Григорий Лепс), «Слезы на ладонях» (Татьяна Буланова), «Поздний вечер в Сорренто» (Алексей Глызин), «Крылья» (Анжелика Агурбаш) и другие.