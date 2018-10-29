KISS включили Россию в прощальный тур

Рок-группа KISS включила Москву в свой прощальный мировой тур End Of The Road, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу концертного агентства SAV Entertainment.

Концерт состоится на стадионе «ВТБ-Арена» 13 июня 2019 года. Организаторы напоминают, что это последняя возможность увидеть группу. «Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими взошли на нее: непримиримыми и неукротимыми», — цитируют группу в пресс-службе.

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Коллектив проедет с гастролями по США, позже отправится в Европу. Сейчас в KISS два участника из первого состава группы: вокалист и ритм-гитарист Пол Стэнли и басист Джин Симмонс, с ними играют позднее присоединившиеся к музыкантам основной гитарист Томми Тэйер и ударник Эрик Сингер.

KISS существует с 1973 года, в Москве группа выступала в 2008 и 2017 годах. О прощальном туре коллектива стало известно в конце сентября.