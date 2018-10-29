Умерла Нтозейк Шейнг

На 71 году жизни скончалась американский сценарист, писательница и поэт Нтозейк Шейнг. Об этом сообщается на ее официальной странице в твиттере.

Как отмечается, Шейнг умерла во сне рано утром 27 октября.

Она наиболее известна как автор пьесы, послужившей основой для фильма «Песни о любви», в котором сыграли Джанет Джексон, Вупи Голдберг, Керри Вашингтон и другие.

Ранее сообщалось, что американский сценарист Одри Уэллс скончалась в возрасте 58 лет. Одри Уэллс родилась 29 апреля 1960 года в американском городе Сан-Франциско. Она наиболее известна как сценарист фильмов «Под солнцем Тосканы», «План игры» и «Собачья жизнь».