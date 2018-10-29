Солисток российской группы задержали при въезде на Украину

Двух участниц российской музыкальной группы «#2Маши» не пустили на украинскую территорию. Об этом сообщается на сайте госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, россиянок Марию Зайцеву и Марию Шейх задержали во время пограничного контроля в поезде, следующем по маршруту «Москва-Кривой Рог». Они направлялись в Харьков для того, чтобы выступить с концертом.

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Уточняется, что певицам не разрешили въехать на Украину и запретили помещать страну в течение трех лет, так как они не раз бывали в Крыму, который Украина после присоединения в 2014 году к России считает оккупированным.

Ранее сообщалось, что второго секретаря генконсульства России в Харькове не пустили на территорию Украину.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.