Умерла Марина Ливанова

Актриса театра и кино, телерадиоведущая Марина Либакова-Ливанова умерла в возрасте 66 лет. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Театрального института имени Бориса Щукина.

По данным пресс-службы, причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.

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«Ушла из жизни Марина Валерьевна Либакова-Ливанова - выпускница Вахтанговской школы 1978 года. Она скончалась от продолжительной болезни. Эта бесконечно печальная новость пришла сегодня. Любим, помним и скорбим», — говорится в сообщении на сайте института.

Либакова-Ливанова известна по таким фильмам, как «Стажер», «Принцесса на горошине», «Отец Сергий», «Две строчки мелким шрифтом», «Враг народа – Бухарин», телефильмах «Вижу цель!», «Дуэнья», сериале «Аляска Кид» и другие.

С 2000 года Ливанова начала преподавать в Театральном институте имени Бориса Щукина, а затем – в Театральном колледже Олега Табакова.