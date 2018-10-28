На аукционе не смогли продать анкету Цоя о вступлении в рок-клуб

В ходе торгов аукционного дома «Литфонд» не нашлось покупателей, которых могла заинтересовать анкета лидера группы «Кино» Виктора Цоя о вступлении в Ленинградский рок-клуб, передает «Пятый канал».

Стартовая цена лота начиналась от одного миллиона рублей. Сама анкета датирована 8 октября 1985 года. В ней музыкант собственноручно указал свой контактный номер, адрес, рассказал, перечислил инструменты, которыми владеет и назвал любимых исполнителей — «Аквариум», «Зоопарк» и «Странные игры».

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Также покупателей не заинтересовала книга «Детектив и политика» 1989 года выпуска с автографом музыканта, несмотря на то, что она стоила 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что номер машины, на которой разбился Цой, выставят на торги.