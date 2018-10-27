Netflix закрывает «Американского вандала»

Американская компания Netflix сообщила, что сериал «Американский вандал» будет закрыт после второго сезона. Об этом пишет Variety.

Источник издания, который знаком с ситуацией, отметил, что другие платформы проявили интерес к сериалу. При этом он не стал уточнять, какие именно.

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«Американский вандал» — это псевдодокументальный сатирический сериал, который пародирует другие популярные детективные драмы, например, «Создавая убийцу».

Премьера сериала состоялась 15 сентября 2017 года. Второй сезон был представлен в сентябре нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Netflix закрыл второй сериал о супергерое Marvel.