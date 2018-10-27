Первый канал назвал иронией приглашение на работу Мегин Келли

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В пресс-службе Первого канала заявили, что приглашение на работу телеведущей Мегин Келли, у которой возник конфликт с американским телеканалом NBC из-за расистских высказываний, было «иронией». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее глава дирекции информационных программ Первого канала и ведущий Кирилл Клейменов пригласил Келли вести вместе с ним вечернюю программу «Время». При этом он отметил, что если она примет предложение, то вместе с ней «будет любовь миллионов мужчин и зависть миллионов женщин».

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В пресс-службе подчеркнули, что предложение Клейменова было ироничным.

«Это, конечно, была ирония», — сообщили в пресс-службе.

При этом представители Первого канала добавили, что «обещают» рассмотреть резюме Келли, если таковое окажется в их распоряжении.