Вдова Караченцова объяснила выбор Троекуровского кладбища

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина объяснила выбор Троекуровского кладбища для похорон супруга, передает РИА «Новости».

«Нам было предложено Троекуровское и Ваганьковское, но я выбрала Троекуровское кладбище, потому что там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо», — сказала Поргина.

Ранее сообщалось, что в Сеть попало последнее видео с Николаем Караченцовым.