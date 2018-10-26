Джигарханян не смог посетить премьеру спектакля в собственном театре

Художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна не смог посетить премьеру спектакля «Мольер», заявил режиссер-постановщик Сергей Виноградов, передает РИА «Новости».

К сожалению, Армен Борисович не приедет. До последнего надеялись, что приедет, но нет такой возможности. Я с ним созванивался, ему надо еще пройти некоторые процедуры. Плюс трагические события в театре «Ленком» (кончина Николая Караченцова), которые он тоже глубоко переживает», — сказал Виноградов.

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По его словам, Джигарханян пожелал артистам удачной работы.

Ранее друзья сообщили о состоянии Армена Джигарханяна после госпитализации.