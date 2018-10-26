Дмитрий Нагиев станет Остапом Бендером

Актер и телеведущий Илья Казаков в своем твиттере раскрыл, что Дмитрий Нагиев сыграет главную роль в новой экранизации романа «12 стульев».

«Рассказали, что в новых Двенадцати стульях Остапом будет Нагиев», — написал он, добавив, что роль Кисы Воробьянинова должен сыграть народный артист России Дмитрий Назаров.

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Перевоплотиться в Остапа Бендера Дмитрию Нагиеву придется уже скоро: как сообщает канал «78», съемки фильма должны начаться в ближайшее время.

Авантюрист Остап Бендер и его компаньон Киса Воробьянинов — центральные персонажи произведения «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Вместе они разыскивают дореволюционные сокровища покойной тещи Кисы, якобы спрятанные в одном из стульев работы мастера Гамбса.