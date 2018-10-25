Аллегрова отсудила отданные мертвому бизнесмену деньги

По решению Никулинского суда Москвы Ирине Аллегровой будут компенсированы средства, отданные застройщику за возведение так и не построенного объекта, передают «Дни.ру».

Певица должна получить назад 14 млн руб. Из них 10 млн руб. она передала в 2014 году предпринимателю Владимиру Денисову, обязавшемуся построить особняк в Милорадово в Новой Москве, остальные деньги — проценты. Работы так и не начались, и захотевшая расторгнуть договор артистка узнала, что Денисов скончался, и его финансовые обязательства перешли его жене.

Сейчас полицейские наложили арест на имущество вдовы Денисова: загородный дом стоимостью 11 млн руб. и нежилое помещение. Сама женщина говорит, что выплатить долг покойного мужа не имеет возможности.