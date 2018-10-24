На Украине запретили показ фильмов с участием Ярмольника и Алферовой

Госкино Украины признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы с участием российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, украинское госкино также аннулировало государственную регистрацию фильмов с Ярмольникои и Алферовой.

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Как отмечается, это решение связано с включением Ярмольника и Алферову в список «угроз нацбезопасности» на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина включила Ярмольника и Алферову в список «угроз нацбезопасности».