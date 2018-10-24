Forbes составил список самых высокооплачиваемых телеактеров

По версии журнала Forbes Джим Парсонс, который играет Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва», является самым высокооплачиваемым телеактером в мире.

По данным издания, за год Парсонс заработал $26,5 млн.

Второе место в списке занял коллега Парсонса по «Теории большого взрыва» — Джонни Галэки, за год он заработал около $25 млн.

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Третье строчку рейтинга поделили Саймон Хелберг и Кунал Нийяр, которые также играют в этом сериале, за год они заработали по $23,5 млн.

Ранее сообщалось, что Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис.