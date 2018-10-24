Джеффри Раш хочет завершить карьеру после обвинений в харрасменте

Актер Джеффри Раш впал в депрессию после обвинений в сексуальных домогательствах, передает The Guardian со ссылкой на выступление его жены Джен Менелос в суде.

Менелос рассказала, что Раш, увидевший обвинительные статьи о себе в издании Telegraph, расплакался. «Они только что разрушили все, что я пытался сделать, сказал он. Он обнял меня и заплакал», — сказала Менелос, вспоминая первые публикации о якобы имевших место приставаниях актера к его коллеге по постановке «Король Лир», вышедшие в ноябре 2017 года. «Трудно снова переживать то, что мы изо всех сил пытались забыть на протяжении 11 месяцев. Мы ходим и ходим по кругу, пытаясь понять, за что его можно ненавидеть. Играть он больше не хочет», — призналась жена артиста, работающая в театре вместе с ним.

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По словам супруги, из-за скандала от Джеффри Раша отвернулись их общие дети.

Ранее Джеффри Раш предстал перед Сиднейским федеральным судом на слушаниях по делу о дефамации. Он отверг все обвинения со стороны актрисы Эрин Джин Норвилл, утверждавшей, что между 2015 и 2016 годами он трогал ее неподобающим образом на сцене, делал неприличные жесты и слал сообщения непристойного характера.