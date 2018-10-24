Биллу Косби отказали в пересмотре приговора

В Пенсильвании суд решил не рассматривать просьбу американского комика Билла Косби о пересмотре вынесенного приговора, пишет The New York Times.

Билл Косби был приговорен судом к тюремному заключению по обвинению в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

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Отмечается, что судья посчитал, что сторонам нет необходимости участвовать в слушаниях в связи с возникшими вопросами. Косби порекомендовали обратиться в верховный суд штата.

Ранее сообщалось, что комика ждет от трех до десяти лет тюремного заключения. При зачитывании приговора судья заявил, что на основании показаний свидетелей и доказательств было установлено, что Косби заранее планировал изнасилование Андреа Констэнд в 2004 году.