Disney запретил «Ральфу против интернета» шутить о «Звездных войнах»

Студия Lucasfilm от имени своего обладателя, студии Disney, потребовала у создателей мультфильма «Ральф против интернета» убрать шутку про антагониста Кайло Рена.

Как рассказал в интервью IGN режиссер мультфильма Рич Мур, в мультфильме Кайло Рен предстает «испорченным ребенком». «В Lucasfilm нам сказали: «Нам бы не хотелось, чтобы вы показывали его испорченным ребенком. Он наш злодей, лучше вам этого не делать». И мы решили уважать эту позицию», — объяснил Мур.

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«Ральф против интернета» — сиквел мультфильма «Ральф», также созданного студией Disney, но в подразделении анимации. По сюжету, главные герои Ральф и Ванилопа фон Кекс путешествуют по интернету и встречают узнаваемых медиаперсонажей.

Премьера «Ральфа против интернета» запланирована на 22 ноября 2018 года.