Эми Шумер сообщила о беременности

Американская актриса и стендап-комедиантка Эми Шумер в оригинальной форме сообщила о беременности. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Актриса опубликовала в инстаграме коллаж, на котором лица Шумер и ее мужа Криса Фишера заменила лица принца Гарри и Меган Маркл. В комментарии к публикации она призвала подписчиков перейти в профиль экс-корреспондентки CNN Джессики Йеллин, а также идти голосовать на промежуточных выборах.

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Йеллин в своих «сторис» опубликовала список кандидатов, которых поддерживает Шумер. В самом конце сообщения затерялись строки: «Я беременна», — Эми Шумер».

15 октября стало официально известна, что Меган Маркл беременна.

В начале октября Шумер была задержана в ходе протестов в Вашингтоне.