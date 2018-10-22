Осужденная за репост воспитательница пожаловалась на клип Oxxxymiron после бойни в Керчи

Осужденная за репост воспитательница Евгения Чудновец после трагедии в Керчи попросила заблокировать клип рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова), передает РИА «Новости». Она полагает, что именно этот клип стал причиной массового расстрела в Керчи.

Песня Oxxxymiron «Последний звонок» была выпущена в 2008 году и описывает события, похожие на массовой расстрел в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Клип на песню опубликован на YouTube в 2012 году и в нем используются кадры из фильма «Класс», вышедшего в Эстонии в 2007 году.

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Чудновец обратилась к уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой и пожаловалась в Роскомнадзор.

«Роскомнадзор создан для того, чтобы отсматривать и убирать вредоносную информацию в интернете. Поскольку клип, который я обнаружила, находится на ресурсе YouTube в открытом доступе, я посчитала необходимым обратить внимание «роскомнадзоровцев», дабы те в скором порядке выступили с просьбой к руководству YouTube о блокировке данного видео на их канале», — написала Чудновец.

Также она считает, что Oxxxymiron сам должен удалить или переписать свою песню, так как в ней «никакой морали нет». Чудновец заявила, что хотела бы лично поговорить с рэпером.

Сама Чудновец 8 ноября 2016 года была приговорена к шести месяцам колонии за репост видео на своей странице во «ВКонтакте». Женщину обвинили в распространении детской порнографии. Но в 2017 году она вышла на свободу после того, как суд отменил обвинительный приговор за репост видеоролика с издевательствами над ребенком в детском лагере.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.