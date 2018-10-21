Звезда «Хеллбоя» рассказала о поставленном диагнозе

Американская актриса Сельма Блэр рассказала, что врачи диагностировали у нее рассеянный склероз. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

По словам актрисы, иногда она падает и роняет вещи.

«Я инвалид… Память затуманивается. А левая половина тела просит указаний от сломанного GPS», — написала Блэр.

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Она добавила, что, если однажды ее увидят на улице с разбросанными вещами, ей можно помочь, так как у нее самой на их собирание уйдет целый день.

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