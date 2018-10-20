Появился трейлер фильма ужасов «Клаустрофобы»

Кинокомпании Sony выпустила трейлер фильма ужасов «Клаустрофобы». Он размещен на YouTubе-канале организации.

По сюжету, шести героям картины нужно выбраться из помещения для того, чтобы получить $1 млн. Фильм срежиссировал создатель четвертой части «Астрала» и пятой части «Паранормального явления» Адам Робител. Также в нем снялись Тайлер Лабин, Дебора Энн Уолл, Логан Миллер и Джессика Саттон.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман стала брюнеткой и отправилась на борьбу со злом в трейлере «Время возмездия».