В Киеве поймали взломщиков квартиры Максаковой

На Украине завели уголовное дело после взлома квартиры в Киеве Марии Максаковой, вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщила прокуратура Киеве в фейсбуке.

Ранее Максакова сообщила, что неизвестные взломали ее квартиру в Киеве и стали выгонять находившихся там няню с ребенком. В прокуратуре рассказали, что правоохранители прибыли на место инцидента.

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«В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковское управления полиции», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту самоуправства.