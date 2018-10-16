Канье Уэст подарил кроссовки президенту Уганды

Американский рэпер Канье Уэст со своей супругой Ким Кардашьян встретились с президентом Уганды Йовери Мусевени, сообщает Sky News.

В качестве подарка Канье Уэст преподнес президенту белые кроссовки собственной марки.

В свою очередь, Мусевени дал паре угандийские имена: Уэсту — Каньесиги, а Кардашьян — Кемигиша.

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Репер выразил радость от пребывания в Уганде и назвал страну своим вторым домом.

Канье Уэст и Ким Кардашьян прибыли в Уганду для развития туризма.